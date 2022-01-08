Алма-Ата, Казахстан, 8 января, 2022, 16:03 — ИА Регнум. До 10 января будет закрыта воздушная гавань Алма-Аты, бывшей столицы и самого крупного города Казахстана. Об этом 8 января рассказали в пресс-службе алма-атинского аэропорта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

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«Аэропорт закрыт до 00.00 10 января, то есть на сутки продляем», — приводит слова представителя пресс-службы РИА Новости.

При этом ранее в пресс-службе аэропорта Алма-Аты сообщили, что воздушная гавань не будет работать до полуночи 9 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Азамата Абдымомуноваот должности заместителя секретаря Совбеза республики.