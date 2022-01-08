Москва, 8 января, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Журналисты в ходе беспорядков в Казахстане подвергаются целенаправленным атакам, но ОБСЕ не поинтересовалась их судьбой и не оказала помощи. Об этом 8 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Tvc.ru Мария Захарова

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

Она привела в пример такие случаи, как нападение на офис филиала телерадиокомпании «Мир» в Алма-Ате.

«Ни ОБСЕ, ни какая-либо международная правозащитная организация — никто даже не поинтересовался судьбой журналистов «Мира» и др. СМИ, не говоря о какой-то реальной помощи. Никто даже не подумал прокомментировать этот пещерный вандализм … И где же внятная реакция со стороны международных правозащитных институтов? Где адекватная оценка ОБСЕ…» — написала Захарова в Telegram-канале.

5 января протестующие разгромили офис МТРК «Мир» в Алма-Ате. Также митингующие около часа удерживали корреспондента Sputnik Казахстан.