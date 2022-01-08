Москва, 8 января, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Из-за выявленных в московском хоккейном клубе ЦСКА случаев заражения коронавирусом его матчи с санкт-петербургской командой СКА и клубом «Сочи» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отменены. Об этом 8 января сообщает пресс-служба КХЛ.

Rabstol.net Хоккей

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Утоняется, что у 17 членов хоккейного клуба ЦСКА тесты на коронавирус показали положительный результат.

«Лига приняла решение не проводить матчи №569 СКА — ЦСКА и №577 ЦСКА — «Сочи», запланированные на 9 и 11 января соответственно», — говорится в сообщении.

Также указывается, что решение о проведении указанных матчей в другие даты будет принято дополнительно.

Отметим, ранее стало известно, что два матча клуба североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» были перенесены из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений присутствия зрителей на трибунах.