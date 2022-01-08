Астана, 8 января, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В настоящее время на территории Казахстана сохраняются очаги террористических атак. Об этом 8 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, его слова приводит пресс-служба казахского лидера.

Emails.vlast.kz Касым-Жомарт Токаев

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«Касым-Жомарт Токаев проинформировал Владимира Путина о том, что ситуация в стране стабилизируется. Вместе с тем, очаги террористических атак сохраняются. Поэтому борьба с терроризмом будет продолжена со всей решительностью», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что президент Казахстана предложил в течение ближайшего времени провести онлайн-саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и добавляется, что сроки такой встречи будут согласованы по дипломатическим каналам.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сообщения об угрозе взрыва посольств Армении и Белоруссии в Москве с требованиями вывести войска указанных стран с территории Казахстана направили в эти диппредставительства неизвестные злоумышленники.