Москва, 8 января, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Сообщения об угрозе взрыва посольств Армении и Белоруссии в Москве с требованиями вывести войска указанных стран с территории Казахстана направили в эти диппредставительства неизвестные злоумышленники. Об этом 8 января рассказал источник в правоохранительных органах.

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«Накануне стало известно, что на электронную почту посольств Армении и Белоруссии пришло письмо с угрозами взрыва. Неизвестные требовали вывести войска стран с территории Казахстана», — приводит его слова ТАСС.

Также источник рассказал, что после сообщений здания посольстве обеих стран были обследованы и в результате этого не было обнаружено никаких взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее переброску в Казахстан военных Армении из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершили самолеты российской военно-транспортной авиации.