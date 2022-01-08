Москва, 8 января, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Переброску в Казахстан военных Армении из состава миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершили самолеты российской военно-транспортной авиации. Об этом 8 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

«Самолетами военно-транспортной авиации Минобороны России завершена переброска военнослужащих вооруженных сил Армении из состава миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что армянские военнослужащие были доставлены на военно-транспортных самолетах Ил-76 ВКС РФ с армянского аэродрома Звартноц на аэродром Алма-Аты в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России направило в полицию запрос, чтобы прояснить сообщения о задержании гражданина РФ в Казахстане.