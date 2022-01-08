Москва, 8 января, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Участники уличных беспорядков в Казахстане проявляют «зашкаливающую степень агрессии» к работающим в стране журналистам и СМИ. Об этом 8 января написала в своем телеграмм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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«В большой мозаике происходящих в Казахстане событий есть одна особенно примечательная для меня деталь. Это зашкаливающая степень агрессии со стороны участников уличных беспорядков по отношению к работающим там журналистам и СМИ», — отметила она.

Также официальный представитель российского МИД уточнила, что сообщения о нападениях на представителей СМИ и погромах в редакциях поступают в режиме «фронтовых сводок» и носят явно целенаправленный характер.

«Очевидно, чтобы максимально затруднить доступ к объективной картине разгула «сугубо мирного протеста». А также запугать журналистов, а иных и выключить из активной информационной деятельности», — пояснила Захарова.

При этом она добавила, что ни ОБСЕ, ни какая-либо международная правозащитная организация не интересовались судьбой журналистов, не оказывали им реальной помощи и не комментировали «этот пещерный вандализм».

«Одним словом, налицо вопиющая ситуация с нарушениями прав журналистов, многочисленными посягательствами на их здоровье и жизнь, созданием препятствий для выполнения ими своего профессионального долга по освещению общественно значимых событий в кризисный период. И где же внятная реакция со стороны международных правозащитных институтов? Где адекватная оценка ОБСЕ, в первую очередь её представителя по вопросам свободы СМИ?», — уточнила российский дипломат.

Кроме того, Захарова отметила, что такого рода игнорирование своих прямых обязанностей, дисфункция и непрофессионализм со стороны указанных организаций «чреваты самыми печальными последствиями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил из Алма-Аты (Казахстан) в Москву 25 российских граждан.