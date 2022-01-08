Лондон, 8 января, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Появление штамма коронавируса «Омикрон» означает, что острый период пандемии близится к концу. Об этом 8 января пишет Bloomberg со ссылкой на южноафриканских медиков.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Группа ученых провела исследование в больнице, где зафиксировали первую вспышку «Омикрона».

"Волна инфекции двигалась с беспрецедентной скоростью и вызывала легкие заболевания, чем более ранние штаммы. Если данная модель сохранится, то мы, вероятно, увидим полное разделение показателей заболеваемости и смертности», — сообщили авторы исследования.