Москва, 8 января, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Число подтверждённых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в России выросло на 16 568 за истекшие сутки. 8 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

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Доля выявленных активно случаев (без клинических проявлений) составила 11,8%. Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 16 735 новых случаях COVID-19.

Максимальные темпы распространения коронавирусной инфекции в России наблюдались в конце октября и ноябре 2021 года. Тогда медики выявляли до 41 тыс. новых случаев в сутки.

Со второй половины ноября 2021 года начался спад заболеваемости. С 4 по 6 января 2022 года суточный прирост новых случаев COVID-19 в России держался ниже отметки в 16 тыс. впервые с лета 2021 года.

Общее число случаев COVID-19, выявленных в России с начала пандемии, превышает 10,6 млн. Умерли от последствий новой коронавирусной инфекции 315,4 тыс. человек, выписано по выздоровлении 9,7 млн. Под медицинским наблюдением остаётся 998,7 тыс. пациентов.