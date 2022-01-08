Санкт-Петербург, 8 января, 2022, 12:02 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге лабораторным путём подтвердили 1376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 8 января в федеральном оперштабе. Это на 85 случаев больше, чем в предыдущие сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM ПЦР-тестирование на коронавирус

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Таким образом, суточное число новых носителей за 7 января выросло на 6,6%, а по сравнению с первым днем 2022 года — сократилось на 6,3%.

Также за прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 63 летальных исхода, основной причиной которых стал COVID-19. Это на два случая больше, чем сутками ранее.

За 7 января из больниц и с амбулаторного лечения в Петербург выписали 880 человек, что на 198 человек меньше, чем в предыдущий день.

Всего за время пандемии в Северной столице подтверждено 862 774 случая коронавирусной инфекции, умерли 28 510 человек, выздоровели 807 035 человек.