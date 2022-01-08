Ростов-на-Дону, 8 января, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Ростовской области в 2021 году выявили в международном аэропорту «Платов» 47 пассажиров с инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском ведомстве.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Аэропорт «Платов»

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За год специалисты проверили 3711 рейсов, пассажирами которых 533 014 человек. За этот период было выявлено 47 пассажиров с признаками инфекционных болезней. ПЦР тестирование прошли 5177 иностранных граждан, из них 81 человек получил положительный результат теста на коронавирус.

В связи с выявлением штамма «Омикрон» в аэропорту был усилен санитарно-карантинный контроль с организацией экспресс-тестирования и изоляции в отношении пассажиров, следующих из ряда стран.

ИА REGNUM сообщало, что заражение штаммом коронавируса «Омикрон» подтвердилось у 22-летнего студента Ростовского государственного медицинского университета, прибывшего из Конго. Студент и контактные лица были отправлены на самоизоляцию. Затем в декабре на рейсе из Стамбула была выявлена пассажирка из ЮАР, которую отправили в обсерватор.