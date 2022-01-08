Астана, 8 января, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Число задержанных правоохранителями Казахстана из-за беспорядков в республике достигло более чем 4,4 тыс. Об этом 8 января сообщает телеграмм-канал CORONAVIRUS2020. KZ со ссылкой на МВД страны.

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"МВД: задержано 4404 человека», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ситуация в Актюбинске и области в настоящее время находится под полным контролем сотрудников правоохранительных органов.

«Обеспечивается должная охрана общественного порядка. Введен комендантский час с 22:00 до 06:00 часов утра», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что казахская полиция задержала из-за беспорядков 4266 человек, в числе которых оказались граждане других стран.