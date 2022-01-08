Лондон, 8 января, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Признаки штамма коронавируса «Омикрон» в 75% случаев схожи с типичными проявлениями простуды. Об этом заявила доктор Клэр Стивс — одна из разработчиков британского приложения для отслеживания симптомов заражения коронавирусом ZOE Covid Study, пишет Daily Express.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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По ее словам, болезнь у зараженных новым штаммом проходит в легкой форме, но высокая контагиозность вируса может привести к перегрузке системы здравоохранения.

«Мы хотели бы, чтобы такие симптомы, как боль в горле, головная боль и насморк, добавили в список как можно скорее», — отметила она.

«Омикрон» обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября 2021 г. Предположительно, изначально штамм развился в организме человека с ослабленным иммунитетом.