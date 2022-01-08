Астана, 8 января, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана начало расследования в отношении 180 предпринимателей, занимающихся розничной реализацией сжиженного газа, говорится в пресс-релизе ведомства.

Rmnt.ru Поставка сжиженного природного газа в балонах

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Предварительные итоги расследования будут озвучены в течение 20 дней.

2 января в Казахстане начались протесты из-за роста цен на сжиженный газ, после чего переросли в беспорядки.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ. В стране введен «критический красный» уровень террористической опасности.