Астана, 8 января, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Более $200,4 млн составил материальный ущерб, нанесённый во время массовых беспорядков бизнесу в Казахстане. Об этом 8 января сообщила пресс-служба национальной палаты предпринимателей страны «Атамекен».

Югасов Владимир ИА REGNUM Казахстан

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Всего в Казахстане от рук протестующих пострадали 920 субъектов бизнеса, из них только в Алма-Ате нанесён ущерб 856 субъектам. Общая сумма материального ущерба, причинённого предпринимателям в связи с массовыми беспорядками, составила свыше 88,1 млрд тенге (более $200,4 млн). В городе Алма-Ата эта сумма составила 86,8 млрд тенге ($197,4 млн).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Казахстане агентство по защите и развитию конкуренции в стране начало расследование в отношении 180 реализаторов сжиженного газа.