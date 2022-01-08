Москва, 8 января, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Нас не должно удивлять требование врачей о ревакцинации от COVID-19. Об этом 8 января в своём телеграм-канале написал главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников:

Kraszdrav.ru Вакцинация

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"Дело в том, что все противовирусные вакцины вводятся 2−3 раза. Например: вакцина против вируса папилломы человека. До 15 лет — дважды с интервалом в 6−22 мес, после 15 лет — 3 дозы, последняя с интервалом в полгода; вакцина против вируса гепатита В. 3 дозы, последняя с интервалом в полгода; вакцина против вируса полиомиелита — 3 дозы, интервал 6 мес.; вакцина против вируса кори и краснухи — 2 дозы, 28 дней интервал; вакцина против вируса гриппа: ежегодно, детям, получающим вакцину от гриппа впервые, — 2-я доза через 28 дней; вакцина от столбняка — каждые 10 лет плюс при каждой беременности; вакцина от ротавируса — 3 дозы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Мясников выделил прямую зависимость между смертностью от COVID-19 и вакцинацией — даже в условиях новой волны пандемии, вызванной штаммом «Омикрон».

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