Алма-Ата, Казахстан, 8 января, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Информацию об отравленной воде в системе городского водоснабжения опровергли власти казахстанского города Алма-Аты. Об этом 8 января сообщила пресс-служба комендатуры города.

Steve Johnson Водоснабжение

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Утверждения о том, что вода в системе городского водоснабжения, якобы, отравлена является ложной. Власти города заявляют, что система водоснабжения Алма-Аты находится под лабораторным контролем.

Комендатура города настоятельно рекомендует гражданам на фоне распространения разного рода слухов доверять только официальной информации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Казахстане инициировано расследование в отношении 180 компаний, специализирующихся на реализации сжиженного газа в розницу