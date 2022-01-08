Астана, 8 января, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Волонтёры выразили готовность оказать помощь властям в ликвидации последствий массовых беспорядков в Казахстане. Об этом 8 января сообщила пресс-служба министерства информации и общественного развития республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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По данным ведомства, консультационная, информационная и организационная помощь будет проводиться Центром поддержки гражданских инициатив. Начат сбор данных волонтёров, готовых оказать содействие властям в восстановлении разрушенных зданий и сооружений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что жители Алма-Аты готовы оказать помощь российским гражданам, не успевшим улететь на Родину до начала массовых беспорядков в стране.