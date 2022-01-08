Астана, 8 января, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Антитеррористическая операция продолжается в городе Алма-Ате, на улицах слышна стрельба. Об этом 8 января сообщило агентство Sputnik Казахстан в своём телеграм-канале.

Edgarpo01 Алма-Ата

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Уточняется, что утром 8 января в городе слышна стрельба. Жители Алма-Аты активно сотрудничают с силовиками, помогая выявлять подозрительные группы людей. Из-за густого тумана видимость на улицах города плохая, это осложняет работу сотрудников полиции.

Информация о возможных пострадавших и числе задержанных уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал уничтожать террористов, не вступая с ними в переговоры.