Москва, 8 января, 2022, 04:19 — ИА Регнум. Жалобы на изменения вкуса и запаха при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» регистрируются довольно редко. Об этом 7 января сообщила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в беседе с РИА Новости.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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Как уточнила специалист, в случае заражения вариантом коронавируса «Омикрон» характерные для данной инфекции симптомы в виде изменений, либо полного исчезновения запаха и вкуса, регистрируются крайне редко.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что как сообщил доктор медицинских наук Сергей Токарев, при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» страдает иммунная система человека.