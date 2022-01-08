Астана, 8 января, 2022, 03:34 — ИА Регнум. Движение пассажирских поездов полностью возобновлено на территории Казахстана. Об этом 8 января сообщает агентство Sputnik Казахстан.

Железная дорога

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Перевозчик АО национальная компания «Казахские железные дороги» (АО НК «КТЖ») сообщил о возобновлении пассажирских перевозок и о вводе дополнительных поездов на линию. Кроме того, была открыта платформа по приобретению билетов без доступа в интернет.

Перевозчик АО НК «КТЖ» предоставил пассажирам возможность покупать билеты без доступа к интернету с помощью приложения kaspi.kz. и сайта bilet.railways.kz. Отмечается, что такое нововведение позволило существенно сократить очереди около билетных касс на вокзалах.

Ранее ИА REGNUM сообщало о планах возобновления авиаперелётов через международный аэропорт в Актау в ближайшие часы.