Астана, 8 января, 2022, 02:52 — ИА Регнум. Возобновить авиаперелёты через международный аэропорт Актау запланировано с 8 января. Об этом 7 января сообщило агентство Sputnik Казахстан.

MoukhametovR Аэропорт

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

Комендатура Мангистауской области сообщила о планах возобновить авиаперелёты через международный аэропорт Актау с 8 января. Как уточнили в руководстве воздушной гавани, полёты по всем направлениям будут возобновлены с 10:00 по местному времени (7:00 мск).

Ранее ИА REGNUM сообщало о продлении приостановки работы аэропорта в городе Алма-Ате до 9 января. При этом возобновление авиаперелётов во все аэропорты Казахстана планировалось с 15:00 по местному времени 7 января.