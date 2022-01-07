Вашингтон, 7 января, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Власти Казахстана могут и без привлечения ОДКБ навести порядок в стране. Об этом 7 января заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции.

U.S State Department Энтони Блинкен

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По его мнению, потенциал, которым обладают власти Казахстана, позволяет им одновременно «сохраняя закон» справиться с протестами.

Блинкен добавил, что власти США пытаются получить дополнительную информацию, так как неясно, почему Казахстану потребовалась помощь ОДКБ.

Как передавало ИА REGNUM, 7 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин 6 и 7 января провел несколько телефонных разговоров с коллегами из других стран ОДКБ.