Таллин, 7 января, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Живущие в Алма-Ате казахи рассказали эстонскому политологу Аарне Веэдла, что им непонятно нынешнее обострение ситуации в стране, поэтому вероятнее всего происходящее там с начала года является реализацией сценария, созданного Кремлем. Об этом Веэдла заявил эстонскому изданию stolitsa.ee.

ИА REGNUM Казахстан

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«Я разговаривал с живущими в Алма-Ате казахами, они шокированы происходящим, так как, по их мнению, все было хорошо и никаких изменений не требовалось. События в Казахстане происходят поверх голов простых людей и движутся в том направлении, которого они не желают», — заявил он.

Веэдла уверен, что заявления о недовольстве казахов высокими ценами на газ и бензин не выдерживают никакой критики: «Протесты в Казахстане — это не какие-то протесты против цен на бензин, бензин там и так дешевый. Не говоря уже о какой-то борьбе за демократию».

По словам Веэдла, ключом к ответу могут быть прошедшие 28 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге встречи президента России Владимира Путина и бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а также Путина и нынешнего президента Касым-Жомарта Токаева: «Можно предположить, что были достигнуты определенные договоренности, которые запустили цепочку нынешних событий».

Свою позицию эстонский политолог проиллюстрировал еще одним «железным доказательством»: «Ведь ясно, что за один день невозможно собрать военный контингент для переброски его за тысячи километров. Таким образом, это было подготовлено Россией ранее».

Он провел параллели между событиями января 2022 года в Казахстане и осени-зимы 2013−2014 годов на Украине. «Тамошние мародеры — копия украинских титушек, нанятых во времена Майдана украинскими олигархами. Это сценарный ход, предпринятый для достижения желаемой цели — ввода российских войск в Казахстан», — убежден он.