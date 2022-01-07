Астана, 7 января, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Попытку госпереворота и мятежа в Казахстане невозможно было осуществить без предателей в высших эшелонах власти, заявил экс-советник бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

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По его словам, за 40 минут до нападения на аэропорт Алма-Аты была дана команда полностью убрать оцепление и охрану. Также вызывает вопросы то, как удалось захватить Комитет национальной безопасности Казахстана.

«Такое возможно только при прямом попустительстве тех людей, которые должны отвечать за безопасность в стране. Это государственная измена», — сказал он в эфире телеканала «Хабар 24».

Кроме того, добавил он, Комитет национальной безопасности республики скрывал информацию о созданных в горах страны тренировочных лагерях.

«Национальное предательство и заговор заключается в том, что в течение нескольких лет, оказывается, существовали тренировочные лагеря», — добавил Ертысбаев.

Напомним, ранее издание Orda. kz в своем телеграм-канале сообщило, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев с семьёй покинул республику.

Также сообщалось, что в настоящее время в Казахстане остаётся только старший брат бывшего казахского лидера Болат Назарбаев и отмечается, что в официальных сообщениях и выступлениях столицу страны не называют Нур-Султаном.