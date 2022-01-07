Москва, 7 января, 2022, 18:46 — ИА Регнум. В России за сутки проведено почти 320 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 7 января сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

«За последние сутки проведено 319 тысяч тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 7 января остаются 1 029 247 человек».

Отмечается, что всего в стране проведено более 242,6 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 7 января федеральный оперативный штаб сообщил, что российские медики подтвердили 787 смертей от последствий COVID-19 за истекшие сутки.