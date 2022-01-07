Москва, 7 января, 2022, 18:36 — ИА Регнум. В «Единой России» считают обоснованным обращение президента Казахстана к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке, передает корреспондент ИА REGNUM 7 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Турчак

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«Мы читаем сообщения об обезглавленных бойцах силовых подразделений. Это явно почерк исламистов — хорошо подготовленных боевиков, которые могли пройти обучение в Афганистане. В связи с этим считаем абсолютно обоснованным и своевременным обращение президента Казахстана к лидерам ОДКБ с просьбой о поддержке», — отметил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Действия союзников стали оперативным и адекватным ответом на возникшую угрозу захвата власти в Казахстане террористическими группировками и атаку на само государство и ее мирных жителей, подчеркнул он.