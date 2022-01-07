Актюбинск (Актобе), Казахстан, 7 января, 2022, 18:09 — ИА Регнум. В Казахстане в ходе спецоперации по освобождению администрации Актюбинска несколько полицейских получили ранения различной степени тяжести, передает 7 января телеканал «Хабар-24».

Esetok Протестующие на центральной площади Актюбинске 4 января 2022

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

По словам руководителя пресс-службы городского департамента полиции Ерболата Саркулова, в ходе спецоперации задержаны несколько преступников.

«Семеро сотрудников полиции получили различные ранения», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Казахстане начались 2 января, а с 4 января в Алма-Ате и Актюбинске начались массовые беспорядки.

Читайте также: Тысячи жителей Казахстана не могут въехать в страну