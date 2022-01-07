Пекин, 7 января, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Против беспорядков и подстрекательств к «цветной революции» в Казахстане решительно выступают власти Китая. Об этом, как передает «Синьхуа», сообщил председатель КНР Си Цзиньпин в послании президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

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По его словам, в последнее время в Казахстане произошли масштабные беспорядки, повлекшие за собой человеческие жертвы и материальный ущерб.

«Я хотел бы выразить Вам (президенту Казахстана) свои искренние соболезнования, — отметил Си Цзиньпин. — Вы решительно приняли решительные меры в критический момент».

Председатель КНР добавил, что Пекин не поддержит внешние силы, которые ориентированы на подрыв стабильности внутри Казахстана.

Как передавало ИА REGNUM, 7 января в российском оборонном ведомстве сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу поддерживает постоянный рабочий контакт с главой минобороны Казахстана.