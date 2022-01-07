Москва, 7 января, 2022, 16:58 — ИА Регнум. Доктор медицинских наук Сергей Токарев — научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины — заявил, что при заражении штаммом коронавируса «Омикрон» страдает иммунная система человека.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Это связано с тем, что штамм в результате эволюции начал вырабатывать больше белков, подавляющих иммунный ответ.

«Штамм «Омикрон» не только подрывает чувствительность клетки к интерферонам, но и заставляет иммунокомпетентные клетки вырабатывать меньше интерферона», — передает слова ученого URA.RU.