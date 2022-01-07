Брюссель, 7 января, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и исполняющий обязанности министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в стране. Об том 7 января написал Боррель на странице в соцсети Twitter.

European Parliament Жозеп Боррель

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«Выразил готовность ЕС подержать деэскалацию и стабильность (в Казахстане), — написал Боррель. — Мы (Евросоюз) будем продолжать пристально следить за ситуацией. Важно гарантировать права и безопасность гражданских лиц».

Как передавало ИА REGNUM, 6 января госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефонну с и.о. министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди ситуацию в республике.