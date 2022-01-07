Москва, 7 января, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г. Н. Габричевского, рассказала, как определить «флурону» — одновременное заражение гриппом и COVID-19.

Дарья Антонова ИА REGNUM Эпидемия гриппа

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Выявить «флурону» непросто, так как для гриппа характерно быстрое нарастание симптомов: температура может за несколько часов подняться до 39 градусов, появляется головная боль, ломота в мышцах.

А при COVID-19 признаки заболевания развиваются постепенно. Однако если к вышеуказанным симптомам добавляется потеря обоняния, то это может свидетельствовать об одновременном заражении двумя вирусами.