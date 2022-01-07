Астана, 7 января, 2022, 15:39 — ИА Регнум. Информация о задержании в Алма-Ате бывшего первого зампреда Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана, племянника бывшего президента страны Нурсултана Назрбаева — Самата Абиша не подтвердилось. Об этом 7 января сообщает местное издание Orda.

Югасов Владимир ИА REGNUM Казахстан

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«Наш источник, сообщивший о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша ошибся, эта информация не подтвердилась», — заявила главный редактор издания Гульнара Бажкенова.

Она попросила прощение за допущенную ошибку, объяснив это тем, что приходится работать в чрезвычайных обстоятельствах.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января снял Абиша с должности первого зампреда КНБ и назначил не этот пост замглавы администрации президента республики Мурата Нуртлеу.