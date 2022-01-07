Ростов-на-Дону, 7 января, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Ростовской области растёт число госпитализаций пациентов с COVID-19. Загрузка ковидных стационаров выросла до 57%. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 7 января, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки в «красной зоне»

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В настоящее время лечение получают 8935 жителей Ростовской области, заразившиеся коронавирусом. В ковидных госпиталях находятся 1933 ковид-пациента, из них в тяжёлом состоянии остаются 24 человека. Амбулаторное лечение получают 7002 пациента.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области продолжают работать 4186 ковидных коек. Освободившиеся отделения возвращают для оказания плановой медицинской помощи жителям Дона.