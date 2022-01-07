Астана, 7 января, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Около 7,5 тыс. жителей Казахстана не могут вернуться в страну из-за рубежа. Об этом 7 января сообщает государственный телеканал республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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По данным журналистов, часть из тех, кто застрял за границей, находятся в ОАЭ, а часть в — Таиланде. Сообщается, что компания Air Astana организует для их возвращения специальные рейсы.

Власти Казахстана 6 января ввели в стране режим ЧП и запретили въезд для иностранцев. Работа аэропортов была приостановлена из-за массовых беспорядков.

Напомним, протесты в Казахстане начались 2 января, а с 4 января в Алма-Ате и Актюбинска начались массовые беспорядки. Сообщается о сотнях пострадавших. Со стороны силовиков погибли 18 человек.