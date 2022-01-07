Астана, 7 января, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В результате беспорядков на территории Казахстана были задержаны 3811 человек, 26 ликвидированы и еще 26 ранены. Об этом 7 января сообщает министерство внутренних дел республики.

Mil.ru Беспорядки

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"По всему Казахстану задержано 3811 человек. Всего: 26 — ликвидировано, 26 — ранено», — приводит сообщение казахского МВД Национальная палата предпринимателей страны в своем телеграмм-канале.

При этом ранее телеканал «Хабар 24» со ссылкой на оперштаб по борьбе с терроризмом сообщил о 3706 задержанных, 26 ликвидированных и 18 раненых в результате беспорядков в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Актюбинской области трое неизвестных попытались проникнуть на территорию воинской части минобороны Казахстана.