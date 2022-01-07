Минск, 7 января, 2022, 13:45 — ИА Регнум. Александр Лукашенко, президент Белоруссии, считает, что отправка в Казахстан контингента ОДКБ отрезвляюще действует на участников и организаторов протестов.

President.gov.by Александр Лукашенко

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

"Подозреваю, что все там уже идет на спад, т.к. направление туда нашего контингента вместе с РФ, подключатся и другие государства ОДКБ, все-таки отрезвляюще действует на тех, кто решил там погреть руки», — передает его слова Sputnik.

Белоруссия направила миротворцев в Казахстан в рамках миссии ОДКБ.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января, введен режим чрезвычайного положения.

Токаев обратился за помощью к ОДКБ, Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы — на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в стране.