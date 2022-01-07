Минск, 7 января, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил 7 января, что ситуация в Казахстане является «попыткой атаковать постсоветские страны по периметру РФ», чтобы «утопить Россию в крови».

Kremlin.ru Александр Лукашенко

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"Казахстан — это попытка атаковать постсоветские государства по периметру РФ. Им нужно утопить в крови Россию. … Если рухнет Россия, то мы даже не заметим, где мы окажемся. Через нас просто перешагнут. … Поэтому, чего бы ни стоило, нужно сохранить центр нашей цивилизации, центр нашего православия и не только. Те земли, которые сегодня находятся в составе РФ», — передает его слова Sputnik Беларусь.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января, введен режим чрезвычайного положения.

6 января Токаев обратился за помощью к ОДКБ «в преодолении террористической угрозы». Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в страну коллективные миротворческие силы.