Астана, 7 января, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Слаженность действий боевиков, которые участвуют в массовых беспорядков в Казахстане, позволяет предположить о наличии и них единого центра управления. Об этом 7 января заявил в своём выступлении президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

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"Их акции показали наличие чёткого плана атак на военные, административные и социальные объекты практически во всех областях, слаженную координацию действий, высокую боеготовность и звериную жестокость», — сказал глава государства.

По его словам, только на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов. Токаев отметил, что важно понять, как власти проглядели их скопление в республике. Следователи Комитета национальной безопасности и Генпрокуратуры начали расследование по этому вопросу.

Стоит отметить, что протестующие-радикалы в Казахстане в ходе беспорядков быстро завладели спецсредствами полиции, а также смогли обеспечить себя автоматическим оружием. В ходе стычек с ними погибли 18 силовиков.