Астана, 7 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в телеобращении 7 января, что предстоит «разбор полетов» по деятельности силовиков в стране, почему «проспали» спящие ячейки боевиков.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

«Предстоит «разбор полетов» в связи с действиями правоохранительных органов и армии», — добавил он, подчеркнув, что критически важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов «спящих ячеек боевиков».

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января.

До 19 января на всей территории республики введен режим ЧП.