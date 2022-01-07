Ереван, 7 января, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В составе миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Республику Казахстан направлено 100 военнослужащих Армении. Об этом 7 января сообщает пресс-служба армянского минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

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«На основании решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о направлении миротворцев ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный срок в соответствии со статьей 4 Организации Договора о коллективной безопасности <…> Вооруженные Силы РА направили миротворцев в Республику Казахстан подразделение (численность 100 военнослужащих)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ходе этой миссии миротворческое подразделение армянских ВС будет выполнять функции исключительно по охране стратегических зданий и инфраструктур.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил «свободные СМИ» и «забугорных деятелей» в подстрекательстве к нарушениям правопорядка в республике.