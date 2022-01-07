Астана, 7 января, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Требования граждан Казахстана, которые они выдвинули во время мирных протестов, были услышаны, а регионах, где спокойная ситуация режим чрезвычайного положения (ЧП) будет снят. Об этом 7 января заявил в своём выступлении президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

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«В регионах, где сохранена стабильная ситуация, мы поэтапно снимем режим чрезвычайного положения», — сказал глава государства.

Он сообщил, что силовики будут действовать жёстко, им дано распоряжение стрелять без предупреждения в экстремистов, которые отказываются сдаваться.

Стоит отметить, что протесты в Казахстане переросли в беспорядки в Алма-Ате и Актюбинске. Также радикалы захватили 6 января несколько железнодорожных станций и блокировали движение поездов, но потом контроль властей над железной дорогой был восстановлен.