Астана, 7 января, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 7 января в ходе телеобращения обвинил «свободные СМИ» и «забугорных деятелей» в подстрекательстве к нарушениям правопорядка в республике.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

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"Подстрекательскую роль в нарушениях правопорядка играют т.н. «свободные» средства массовой информации и «забугорные» деятели, далекие от коренных интересов многонационального народа», — отметил он.

По его мнению, все «эти безответственные демагоги стали соучастниками» развязывания трагедии в стране.

Массовые протесты в Казахстане начались 2 января из-за двукратного роста цен на сжиженный газ. До 19 января введен режим ЧП.

Президент страны отправил в отставку правительство и обратился за помощью к ОДКБ. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в республику коллективные миротворческие силы.