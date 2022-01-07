Москва, 7 января, 2022, 12:15 — ИА Регнум. Российские медики подтвердили 787 смертей от последствий новой коронавирусной инфекции за истекшие сутки. 7 января об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее в оперативном штабе сообщали о 802 смертях за сутки. Смертность от COVID-19 в России держалась выше 800 случаев за сутки с 28 сентября 2021 года.

Максимальная смертность наблюдалась в конце октября и ноябре прошлого года. Тогда в России фиксировалось до 1250 смертей от COVID-19 за сутки.

В декабре и начале ноября в России снижались темпы распространения новой коронавирусной инфекции. С 4 по 6 января впервые с лета 2021 года суточный прирост составил менее 16 тысяч новых случаев. Однако 7 января в оперативном штабе сообщили о 16 735 новых подтверждённых случаях COVID-19.

В первую неделю 2022 года в мире наблюдается взрывной рост скорости распространения COVID-19 в связи с появлением нового варианта вируса SARS-CoV-2 «Омикрон». Впервые новый штамм был выявлен в Южной Африке. В январе 2022 года в Великобритании, США, Франции, Аргентине, Турции и других странах мира наблюдаются рекордные темпы прироста числа новых случаев с начала пандемии.