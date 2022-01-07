Астана, 7 января, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Миротворческий контингент стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыл в Казахстан на непродолжительное время. Об этом 7 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе своего обращения к нации.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

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«Этот контингент прибыл в нашу страну на краткосрочный период времени для реализации функций прикрытия и обеспечения», — сказал он.

Также казахский лидер поблагодарил премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председательствующего в настоящее время в ОДКБ, а также президентов Белоруссии, Киргизии и Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского лидераВладимира Путина за отклик на обращение по миротворцам.