Астана, 7 января, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе телеобращения 7 января, что на Алма-Ату напали 20 тыс. бандитов.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

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"Важно понять, почему государство «проспало» подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тыс. бандитов», — отметил он.

Из-за действий террористов в городе пострадали и убиты сотни гражданских и военных, добавил он.

В Алма-Ате не стихают беспорядки. С 6 января в городе идет контртеррористическая операция, введены военные, в т.ч. контингент ОДКБ. Контроль над аэропортом силовики взяли 7 января.