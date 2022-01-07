Астана, 7 января, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Все выражавшиеся в мирных формах требования жителей Казахстана были услышаны. Об этом 7 января заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в ходе своего обращения к нации.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

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«Благодарю жителей регионов, которые обеспечили мирный порядок протеста. Все требования, выражавшиеся в мирной форме, были услышаны», — сказал он.

При этом Токаев уточнил, что в ходе диалога с мирными участниками протестов был выработан компромисс и приняты решения по острым проблемам социально-экономического характера.

«Поэтому в регионах, где сохранена стабильная ситуация, мы поэтапно снимем режим чрезвычайного положения», — добавил казахский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что он принял решение о восстановлении доступа в интернет в республике.