Астана, 7 января, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Решение о восстановлении доступа в интернет в Казахстане принял президент республики Касым-Жомарт Токаев. Он рассказал об этом 7 января в ходе своего обращения к нации.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

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«В связи со стабилизацией обстановки мною принято решение включить интернет-связь в отдельных регионах страны, на определенные временные интервалы», — сказал он.

Также Токаев отметил, что, по его мнению, такое решение положительно отразится на обществе страны, однако предупредил, что свободный доступ к интернету не означает возможности свободного размещения в нем измышлений, клеветы, оскорблений и подстрекательских призывов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путиназа отклик на обращение по миротворцам.