Астана, 7 января, 2022, 11:05 — ИА Регнум. Китай готов оказать Казахстану необходимую помощь в преодолении трудностей. Об этом 7 января говорится в сообщении МИД Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

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Отмечается, что Китай выступает против того, чтобы любые внешние силы подстрекали к насилию и провоцировали социальные потрясения в стране.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что власти страны восстановили конституционный порядок в большинстве регионов республики.