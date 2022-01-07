Астана, 7 января, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Российские миротворцы помогли силовикам Казахстана взять под полный контроль аэропорт Алма-Аты. Об этом 7 января сообщило Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ОДКБ

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От России в Казахстан направились бойцы-десантники: они будут охранять административные здания и помогать военным республики поддерживать правопорядок.

Помимо России, помощь окажут Киргизия, Таджикистан, Армения, Белоруссия.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста — после решения правительства повысить цены на газ в два раза.

Протестные акции переросли в массовые беспорядки. Президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

До 19 января на всей территории страны действует режим ЧП.

Токаев возглавил Совбез, на первом заседании которого назвал ситуацию в Казахстане «подрывом целостности государства» и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ.